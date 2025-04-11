Парковку на Площади 1905 года могут навсегда закрыть

Парковку в центре Екатеринбурга на Площади 1905 года могут навсегда закрыть, отдав участок под общественное пространство. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

На данный момент концепция благоустройства пространства находится в разработке. Власти города надеются полностью уйти от парковки, чтобы отдать территорию горожанам. При этом, об отмене таких мероприятий, как ярмарка выходного дня, пока не сообщалось.

По срокам пока что тоже ничего неизвестно. На данный момент на площадь есть планы до окончания майских праздников.