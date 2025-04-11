Менее чем за сутки фестиваль "Коляда-Plays" проспонсировали на 160 тысяч рублей

Всего сутки прошли со старта сбора средств на проведение фестиваля "Коляда-Plays", а драматургу уже передали 162 тыс. рублей. Об этом Николай Коляда написал в своих социальных сетях.

Напомним, что в этом году министерство культуры Свердловской области отказало в выдаче гранта театру, однако Коляда решил не отказываться от фестиваля и организовал сбор средств. Менее чем за сутки сумма перевалила за 160 тыс. - кто-то переводил деньги на счет, а кто-то вручал прямо в руки в конверте.

"Я очень, очень благодарен всем. За все деньги, за каждую копеечку я перед вами отчитаюсь. Я с утра понял, что всё состоится и всё будет прекрасно. Мы ведем переговоры со всеми театрами, спектакли которых отобраны на фестиваль. Сделаем быстро афишу", - рассказал драматург.

По его словам, деньги будут направлены на оплату гостиниц и питания участникам, на подарки, буклеты, газету, а также оплату работы членов жюри. Гонораров участникам в этом году не будет. Также Коляда рассчитывает, что проезд и провоз декораций возьмут на себя сами театры.

"С нашей стороны - обещаем полные залы зрителей, обсуждение спектаклей с театральными критиками и доброжелательную критику, и много еще чего мы придумываем для радости", - добавил Коляда.

Напомним, что для проведения фестиваля необходимо собрать 1,5 млн рублей. "Коляда-Plays" должен пройти с 20 по 30 июня.