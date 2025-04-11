Торговые сети обяжут включать в ассортимент от 10% региональных товаров

Торговые сети хотят обязать выкладывать не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства.

Соответствующие поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" 11 апреля внесут в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Инициатива направлена на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других субъектов. В документе говорится, что в случае принятия законопроекта повысится доступность продукции местного производства, сократятся логистические издержки и стабилизируются потребительские цены.

Кроме того, введение создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей, сократит монополизацию дистрибуции крупными поставщиками и обеспечит потребителей более доступными товарами.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, сегодня наблюдается рост розничных цен на товары первой необходимости. В том числе, согласно данным Росстата на 7 апреля, картофель с начала этого года подорожал на 34,45%, а капуста — на 19%, сообщают "Известия".

Ранее Министерство экономического развития России раскритиковало последнюю версию проекта закона "о российской полке". Ведомству не понравилась формулировка основного понятия, какую продукцию можно отнести к отечественной. По мнению авторов инициативы, в данную категорию должны входить товары, которые изготавливают в РФ, причем отечественные акционеры, неподконтрольные иностранцам.