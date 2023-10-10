10 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили "подвинуть" иностранные товары на полках в магазинах

Депутат "Единой России" Татьяна Буцкая подготовила новую версию проекта закона о "российской полке".

Документ разрабатывают при поддержке Минпромторга, он направлен на согласование в кабмин. Предлагается "подвинуть" иностранные товары на магазинных полках, чтобы российские производители получили преимущество.

Новые нормы в случае принятия должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Все товары разобьют на отечественные и иностранные. Меру предложено распространить не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут "обеспечить безусловно первоочередное размещение предложений" о продаже именно российских товаров. Долю отечественной продукции определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в России есть мощные производства и сильные бренды: это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены. При этом отечественные предприятия слабо представлены в рознице, в результате их мощности недозагружены. В итоге граждане имеют мало возможностей познакомиться с отечественной продукцией. В это же время в магазинах доминируют иностранные бренды и те марки, которые в 2022 году внезапно стали отечественными.

Правительство РФ направило законопроект для подготовки официального заключения в Минпромторг, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, торговые сети в России будут снимать с продажи товары, которые похожи до степени смешения на известные иностранные бренды.

Теги: магазины, товары, торговля, бренды, законопроекты


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Ранее 16.02.2023 02:02 Мск Торговые сети уберут с полок копии товаров зарубежных марок

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