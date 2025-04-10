Кикбоксерам из России официально разрешили выступать за рубежом под флагом РФ

Российским кикбоксерам официально разрешено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Такое решение приняла Всемирная федерация кикбоксинга (WKF).

Как сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России (ФКР), в ходе переговоров федераций, было решено, что развитие мирового кикбоксинга и повышение его популярности невозможно без полноценного участия в соревнованиях России.

"Фридрих Эксенбергер (президент WKF - прим.ред.) подчеркнул, что для достижения лидерских позиций необходимо присутствие России как крупнейшей державы с сильными бойцами: ни одна организация не может быть лучшей в мире, если в ее соревнованиях не принимают участие атлеты из нашей страны. Он также констатировал, что настоящим чемпионом мира может стать только тот, кто победил спортсмена из России", - рассказали в пресс-службе.