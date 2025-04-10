Искоренять неэтичное отношение к пациентам медучреждений Вологодской области будут с использованием современных технологий

Вопросы о случаях некачественного оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Вологодчины обсуждали на оперативном совещании в Правительстве области под председательством Губернатора Георгия Филимонова.

«Назовем эту кампанию «Борьба с хамством в здравоохранении». Мы говорим об искоренении неэтичного отношения к пациентам и хамского общения со стороны сотрудников медучреждений. Натренируем личный состав, подготовим соответствующие речевые модули, пропишем в протоколах, как отвечать на вопросы, демонстрируя свою обходительность, эмпатию и заботу о пациентах», - сказал Георгий Филимонов.

По словам Министра здравоохранения Вологодской области Николая Гонтюрева, через 10 дней в регион поступят специальные аудиобейджи, которые позволят записывать диалог сотрудников медорганизаций и пациентов. В случае зафиксированного некорректного поведения со стороны персонала будут приняты соответствующие меры правового регулирования.

Аудиобейджи планируется выдать администраторам медучреждений, а первые замеры эффективности деятельности этой системы запланировано провести уже в конце апреля.