Продавщице уральского ювелирного, присвоившей драгоценности на миллионы рублей, дали реальный срок

На Среднем Урале изменен приговор продавщице ювелирного магазина, которая вынесла оттуда драгоценности на миллионы рублей. Ей отменили условный срок и отправили в колонию.

Напомним, женщина работала продавцом в магазине "Золотой Ларец" в Невьянске. Как показало расследование, она прятала в одежде ювелирные украшения, которые размещались на витрине торгового зала, а затем выносила их из магазина.

Преступления совершались на протяжении почти двух лет. В ходе следствия выяснилось, что никакого досмотра сотрудников в точке не было, ревизия тоже не проводилась длительное время. В итоге ущерб собственнику ювелирного превысил 6,7 млн рублей.

Продавщица отказалась признавать свою вину, однако Невьянский городской суд признал ее виновной по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". В конце прошлого года женщине назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ее обязали возместить собственнику магазина весь ущерб.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сама продавщица пояснила, что была вынуждена заниматься этим из-за сложного материального положения в семье. Ее приговор был обжалован прокурором и потерпевшим. Облсуд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, отменил решение городского суда и вынес новое. Он счел доказанным хищение ряда ювелирных изделий, исключенных судом первой инстанции, как не нашедших своего подтверждения.

Женщине назначено 4 года реального лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Сразу после оглашения ее взяли под стражу в зале суда.