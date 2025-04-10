В Тюменской области с начала сезона произошел 21 ландшафтный пожар

В Тюменской области с начала сезона произошел 21 ландшафтный пожар на общей площади 68,83 гектаров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что за аналогичный период было зарегистрировано шесть ландшафтных пожаров на площади 0,23 гектара.

На сегодняшний день действующих ландшафтных пожаров нет. Вчера огнеборцы ликвидировали два пожара на общей площади 45,08 гектаров. Возгорания сухой растительности зафиксированы в Тюмени и Тюменском районе.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что за разведение огня на землях любых категорий, виновные будут привлечены к ответственности по части 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.