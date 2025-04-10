Останина направит свой учебник по семьеведению на экспертизу в Минпросвещения

Глава комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Нина Останина направит в Минпросвещения РФ на экспертизу свое учебное пособие по семьеведению.

"Оно [пособие] соответствует разработанной Минпросвещения программе "Семьеведение", - сообщила Останина.

Ранее она уже говорила об учебнике, подготовленном "коллективом ведущих учёных, включая докторов и кандидатов наук". Тогда в сети разгорелся скандал и Минпросвещения поспешило предупредить, что к пособию Останиной отношения не имеет.

Интересно, что о направлении учебника на экспертизу Останина заявила на совещании, посвященномборьбе с разного рода шарлатанами: эзотериками, гадалками, тарологами. При этом коммунистке пеняли на то, что среди соавторов ее учебника по семьеведению затесалась блогер с примерно такими же компетенциями – родолог Ксения Мосунова. Женщина является автором книги с названием "Зов рода. Как наши предки влияют на судьбу".