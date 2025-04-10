Россия и США вновь провели обмен заключенными

Россия и США провели обмен заключенными, сообщает WSJ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Обмен состоялся сегодня утром в аэропорту Абу-Даби.

Россия освободила гражданку США и России Ксению Карелину. В 2024 году ее приговорили к 12 годам колонии строгого режима. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса переводила деньги в интересах одной из украинских организаций. Затем средства направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

США, в свою очередь, освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. В 2023 году его арестовали на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободили из заключения гражданина России Александра Винника, которого обвиняли отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e.