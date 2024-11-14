Гражданку России и США, осужденную в Екатеринбурге за госизмену, вернут в Штаты

Гражданку США и РФ Ксению Карелину, которую Свердловский областной суд приговорил к колонии за госизмену, вернут обратно в Штаты. Об этом заявил адвокат девушки Михаил Мушаилов.

"Ну что ж. Теперь я могу это говорить. Ксению обменяют в феврале 2025 года", - написал Мушаилов в одной из соцсетей.

Накануне стало известно, что Россия и США могут провести обмен заключенными в феврале 2025 года. Ксения Карелина также фигурировала в возможных списках на обмен.

Напомним, задержали Карелину в феврале нынешнего года. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса переводила деньги в интересах одной из украинских организаций. Затем средства направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

Сообщалось, что Ксения имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге. В августе Свердловский облсуд признал Карелину виновной в государственной измене и назначил 12 лет колонии общего режима. Сама она также признала свою вину.