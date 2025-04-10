Юань упал до минимума за последние 17 лет

Китайский юань на фоне торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, опустился до минимальной стоимости за последние 17 лет.

Накануне курс юаня на внутреннем рынке завершил внутреннюю торговую сессию на уровне 7,3498 за доллар США, что стало самым низким показателем закрытия с декабря 2007 года.

Снижение происходит на фоне обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. США и Китай обменялись резкими повышениями ввозных пошлин, которые в результате стали заградительными.

Несмотря на тарифное давление, центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупные государственные банки сократить закупки долларов США.