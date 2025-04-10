Арестованы украшения и часы Светланы Шпигель, подаренные ей Басковым и Соболевым

В рамках дела бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева суд арестовал ювелирные украшения и коллекцию часов Светланы Шпигель. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита Шпигелей просила суд снять арест с имущества Светланы, заявляя, что не представлено доказательств его приобретения преступным путем. "Изъятые ювелирные изделия и коллекция часов дочери были подарены ее мужьями", – говорится в материалах дела.

Шпигель дважды была замужем: за певцом Николаем Басковым и заместителем председателя правления компании "Нафтогаз Украины" Вячеславом Соболевым.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил отца Светланы, главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, к 11 годам колонии за взятки Белозерцеву. В октябре того же года он был освобожден от наказания из-за состояния здоровья. Шпигель не отбыл 7 лет и 4 месяца лишения свободы. Мать Светланы Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Белозерцев осужден на 12 лет колонии.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре 2020 года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.