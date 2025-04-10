Стоимость гостиниц на лето увеличилась на 13%

Средняя стоимость ночи в российских гостиницах и апартаментах на лето увеличилась на 13% - до 6 тыс. 300 рублей (в аналогичном периоде прошлого года 5 тыс. 600 руб.).

Граждане всё чаще выбирают для отдыха некурортные направления, выяснил сервис онлайн бронирования "Островок". В целом предстоящий летний сезон демонстрирует рост спроса. Туристы активнее, чем в прошлом году, выбирают исторические центры и крупные города для экскурсионного и культурного отдыха, а также гастрономии. Так, количество ранних бронирований в Екатеринбурге выросло в 3,5 раза год к году, в Пскове — почти вдвое, в Новосибирске — на 87%, в Великом Новгороде — на 47%, в Нижнем Новгороде — на 38%, в Кисловодске — на 26%, в Калининграде и Ярославле — на 24%.

Самые дорогие отели на летний сезон – в Санкт-Петербурге. Затем идут Сочи, Москва, Калининград, Зеленоградск, Казань. Однако есть направления, где показатель средней стоимости ночи в бронированиях на лето несколько снизился: Евпатория — 4600 рублей, Минеральные Воды — 3 тыс. 400 руб., Екатеринбург — 4 тыс. 600 руб. и другие города, сообщают "Известия".

Напомним, средний чек для туров по наиболее популярным направлениям на майские праздники увеличился год к году на 12–13%. При этом отели внутри страны подорожали на 43%.