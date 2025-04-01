Игорь Бабушкин провел личный прием граждан - жителей Астраханской области

Игорь Бабушкин по поручению президента РФ Владимира Путина провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся газификации населенных пунктов, капитального ремонта социальных учреждений, обновления дорожного покрытия, а также создания спортивной инфраструктуры в Астраханской области.

Так, Наталья Лысенко пришла на прием с просьбой о капитальном ремонте корпуса Астраханского государственного политехнического колледжа, где обучаются более 900 студентов. Образовательное учреждение расположено в здании, которое было построено в 1978 году. Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в этом году запланирована модернизация учебного заведения с финансированием более 93 млн рублей.

Специалисты проведут реконструкцию фундамента, кровли, междуэтажных перекрытий, систем водоснабжения и водоотведения, а также отремонтируют фасад, лестницы и окна. Обновление полностью выполнят к 1 сентября.

О необходимости создания «умной» спортивной площадки в селе Бирюковка высказалась жительница Приволжского района Назира Валеева. Глава региона ответил, что в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в 2025 году создадут многофункциональную площадку с доступом к Интернету. На объекте будут расположены места для занятий баскетболом, футболом и волейболом. Кроме того, здесь разместят турники, уличные тренажеры и трибуну на 25 мест.

На оборудование и инвентарь выделено около 12 млн рублей. Объект планируют сдать к началу учебного года. Помимо этого, глава Приволжского района Дмитрий Мазаев сообщил, что в муниципалитете появится новая площадка для выполнения нормативов ГТО.

Астраханка Лилия Каряжкина обратилась с предложением о ремонте дороги по ул. Бульвар Победы. Глава города Игорь Редькин пояснил, что работы завершат в течение месяца. Восстановление дорожного покрытия идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общий объем привлеченных средств составил более 27 млн рублей.

С просьбой оказать помощь в газификации поселка Октябрьский обратилась жительница Камызякского района Алтинай Искалова. По словам министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Виталия Щепина, для этого с ПАО «Газпром» в рамках инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области на 2021–2025 годы был построен межпоселковый газопровод протяженностью 6,9 км. Работы по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей завершатся до конца 2025 года.

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул важность каждого из поднятых вопросов и заверил граждан, что все обращения будут внимательно рассмотрены, а необходимые меры для их решения приняты.