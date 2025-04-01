01 Апреля 2025
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин провел личный прием граждан - жителей Астраханской области

Игорь Бабушкин по поручению президента РФ Владимира Путина провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся газификации населенных пунктов, капитального ремонта социальных учреждений, обновления дорожного покрытия, а также создания спортивной инфраструктуры в Астраханской области.

Так, Наталья Лысенко пришла на прием с просьбой о капитальном ремонте корпуса Астраханского государственного политехнического колледжа, где обучаются более 900 студентов. Образовательное учреждение расположено в здании, которое было построено в 1978 году. Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в этом году запланирована модернизация учебного заведения с финансированием более 93 млн рублей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Специалисты проведут реконструкцию фундамента, кровли, междуэтажных перекрытий, систем водоснабжения и водоотведения, а также отремонтируют фасад, лестницы и окна. Обновление полностью выполнят к 1 сентября.

О необходимости создания «умной» спортивной площадки в селе Бирюковка высказалась жительница Приволжского района Назира Валеева. Глава региона ответил, что в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в 2025 году создадут многофункциональную площадку с доступом к Интернету. На объекте будут расположены места для занятий баскетболом, футболом и волейболом. Кроме того, здесь разместят турники, уличные тренажеры и трибуну на 25 мест.

На оборудование и инвентарь выделено около 12 млн рублей. Объект планируют сдать к началу учебного года. Помимо этого, глава Приволжского района Дмитрий Мазаев сообщил, что в муниципалитете появится новая площадка для выполнения нормативов ГТО.

Астраханка Лилия Каряжкина обратилась с предложением о ремонте дороги по ул. Бульвар Победы. Глава города Игорь Редькин пояснил, что работы завершат в течение месяца. Восстановление дорожного покрытия идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общий объем привлеченных средств составил более 27 млн рублей.

С просьбой оказать помощь в газификации поселка Октябрьский обратилась жительница Камызякского района Алтинай Искалова. По словам министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Виталия Щепина, для этого с ПАО «Газпром» в рамках инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Астраханской области на 2021–2025 годы был построен межпоселковый газопровод протяженностью 6,9 км. Работы по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей завершатся до конца 2025 года.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул важность каждого из поднятых вопросов и заверил граждан, что все обращения будут внимательно рассмотрены, а необходимые меры для их решения приняты.

Теги: игорь бабушкин, личный прием граждан, газификация, социальные учреждения


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