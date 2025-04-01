«Курчатов Центру» поручено расширить программы сотрудничества с челябинскими вузами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне провел заседание попечительского совета регионального центра «Курчатов Центр». Темами обсуждения были итоги работы в минувшем году и вопросы развития сотрудничества с индустриальными и научными партнерами в подготовке инженерных кадров. В работе совета участвовал также глава ресурсно-методического центра Образовательного Фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» Игорь Барышев.

Напомним, «Курчатов Центр» был создан по модели ОЦ «Сириус» в 2020 году. 7 апреля 2025 года центру исполнится 5 лет. Его главная задача – поддержка одаренных южноуральских детей и подростков.

Алексей Текслер, открывая заседание, поблагодарил ОЦ «Сириус» за поддержку и предоставленные дополнительные возможности для развития талантливых школьников региона.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу достичь в кратчайшие сроки технологический суверенитет. И наша особая задача – заинтересовать одарённых ребят инженерными специальностями, создать эффективную систему подготовки технических кадров. В целом мы одни из лидеров в стране. Но эту планку нужно всегда поддерживать. Главное – не снижать темпы развития, уверенно идти вперёд, обеспечивая синергию в сфере образования, науки и всех отраслях нашей экономики», - подчеркнул Алексей Текслер.

Игорь Барышев в ходе совещания отметил активное участие челябинского «Курчатов Центра» в реализации федеральных программ.

«Особенно хочется отметить, что Челябинская область участвует в проекте «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса», основной задачей которого как раз является воспитание тех самых кадров, которые впоследствии придут в региональную экономику», - сказал Игорь Барышев.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке доложил о выполнении поручений, которые были даны в ходе предыдущего заседания попечительского совета.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер рассказал о сотрудничестве с «Курчатов Центром» в подготовке инженерных кадров.

Директор по персоналу и социальной политике ПАО ЧКПЗ Наталья Гречищева сделала сообщение о практике партнерских проектов, в частности, о проведении инженерных смен для школьников.

Руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова пояснила, что теперь в «Курчатов Центре» организована возможность дистанционного обучения. Проводятся выездные профильные смены, продолжается организация совместно с социальными партнерами олимпиад, осуществляются очные отборочные туры на программы ОЦ «Сириус».

Все 5 лет работы «Курчатов Центр» выступает региональным оператором проекта «Сириус.Лето» и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Реализуется эффективная модель взаимодействия «школьник-студент», когда выпускники центра, нынешние студенты, становятся наставниками для учеников. По словам Светланы Чистяковой, практика взаимодействия центра с южноуральскими вузами доказала свою эффективность, что отмечают и преподаватели высших учебных заведений региона.

«Я рада отметить, что работа, которую мы делаем совместно с «Курчатов Центром», направлена на подготовку инженерных кадров, что сейчас очень актуально для нашего государства. До поступления в вуз ребята могут попробовать себя в инженерных профессиях и выбрать более осознанное направление обучения. Это гарантирует, как следствие, более успешное освоение материала и активное участие в различных проектах, что делает их более мощными специалистами», – отмечала доцент кафедры системы автоматического управления Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета Ольга Павловская.

Завершая обсуждения, Алексей Текслер дал поручение расширить взаимодействие центра с вузами, а также озвученные на попечительском совете предложения по развитию системы поддержки молодых дарований проанализировать и сформировать конкретные дополнительные образовательные программы.

«По всем нашим главным стратегическим направлениям у нас должны быть соответствующие программы. Прошу работу с вузами усилить. Важно, чтобы талантливые дети оставались в регионе, мы должны давать им ещё больше возможностей для роста именно у себя в регионе. Поэтому поручаю проработать вопрос о привлечении дополнительных индустриальных, научных партнёров, а также расширить программы центра, в том числе по медицинской, педагогической направленностям», - сказал Алексей Текслер.