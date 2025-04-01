01 Апреля 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга создадут инновационный медицинский кластер

Медицинский кластер может появиться в Академическом районе - речь об этом зашла на совместной встрече депутатской группы "Поддержка новых территорий комплексного развития" и комиссии по социальной защите в Екатеринбурге.

Ключевой темой встречи стало создание в Академическом инновационного медицинского кластера. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова рассказала, что в 2023 году было разработано медико-техническое задание для комплекса зданий НИИ ОММ, а земельный участок на пересечении улиц Амундсена и проспекта Академика Сахарова (5,5 га) уже передан в федеральную собственность. В бюджете Свердловской области на 2025–2027 годы заложено 4,5 млрд рублей на строительство медицинского центра. Еще одним участником кластера должен стать медицинский университет.

поликлиника в Академическом(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев подчеркнул важность медицинского кластера для развития Академического. Он отметил, что проект создаст сотни, а возможно, и тысячи рабочих мест, а также предложил депутатам официально поддержать инициативу.

"Сегодня населению нужны не просто квартиры, а благоприятная и комфортная городская среда, которую мы стараемся создать на территории района", — отметил председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев. Эта компания входит в ГК "КОРТРОС", которая занимается строительством жилой недвижимости и социальной инфраструктуры в районе. Помимо медицинской инфраструктуры, в Академическом развивается транспортная сеть. Виктор Киселев сообщил о проектировании новых дорожных развязок. В частности, завершено проектирование развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева, а проект развязки Амундсена — ЕКАД находится на госэкспертизе. Ожидается, что к моменту завершения строительства медучреждений все запланированные транспортные объекты будут готовы.

поликлиника в Академическом(2025)|Фото: Пресс служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

На встрече подвели итоги работы взрослой поликлиники в Академическом. Как отметила заведующая поликлиникой №3 ЦГБ №6 Елена Гальперина, за первые шесть месяцев учреждение вышло на полную мощность: здесь работают 80 врачей, среди которых 19 специалистов высшей категории и 4 кандидата наук. Поликлиника обслуживает 1 160 посещений в день, а дневной стационар рассчитан на 60 койко-мест. В женской консультации под наблюдением находятся 1 200 беременных, ежедневно ведется прием 150 пациенток. Спрос на услуги травмпункта оказался выше прогнозируемого — вместо запланированных 70 человек сюда ежедневно обращаются 110 жителей.

Светлана Филиппова рассказала о ближайших планах по строительству медицинских учреждений в городе. В 2025 году в Екатеринбурге откроются две новые детские больницы — №15 в районе Уралмаша и №9 на улице Готвальда. Кроме того, в Минздраве России рассматривают проект строительства семи новых поликлиник, включая четыре детские, с реализацией в период с 2026 по 2030 год.

Теги: Академический, медицинский кластер, КОРТРОС, РСГ-Академическое


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