В Академическом районе Екатеринбурга создадут инновационный медицинский кластер

Медицинский кластер может появиться в Академическом районе - речь об этом зашла на совместной встрече депутатской группы "Поддержка новых территорий комплексного развития" и комиссии по социальной защите в Екатеринбурге.

Ключевой темой встречи стало создание в Академическом инновационного медицинского кластера. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова рассказала, что в 2023 году было разработано медико-техническое задание для комплекса зданий НИИ ОММ, а земельный участок на пересечении улиц Амундсена и проспекта Академика Сахарова (5,5 га) уже передан в федеральную собственность. В бюджете Свердловской области на 2025–2027 годы заложено 4,5 млрд рублей на строительство медицинского центра. Еще одним участником кластера должен стать медицинский университет.

Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев подчеркнул важность медицинского кластера для развития Академического. Он отметил, что проект создаст сотни, а возможно, и тысячи рабочих мест, а также предложил депутатам официально поддержать инициативу.

"Сегодня населению нужны не просто квартиры, а благоприятная и комфортная городская среда, которую мы стараемся создать на территории района", — отметил председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев. Эта компания входит в ГК "КОРТРОС", которая занимается строительством жилой недвижимости и социальной инфраструктуры в районе. Помимо медицинской инфраструктуры, в Академическом развивается транспортная сеть. Виктор Киселев сообщил о проектировании новых дорожных развязок. В частности, завершено проектирование развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева, а проект развязки Амундсена — ЕКАД находится на госэкспертизе. Ожидается, что к моменту завершения строительства медучреждений все запланированные транспортные объекты будут готовы.

На встрече подвели итоги работы взрослой поликлиники в Академическом. Как отметила заведующая поликлиникой №3 ЦГБ №6 Елена Гальперина, за первые шесть месяцев учреждение вышло на полную мощность: здесь работают 80 врачей, среди которых 19 специалистов высшей категории и 4 кандидата наук. Поликлиника обслуживает 1 160 посещений в день, а дневной стационар рассчитан на 60 койко-мест. В женской консультации под наблюдением находятся 1 200 беременных, ежедневно ведется прием 150 пациенток. Спрос на услуги травмпункта оказался выше прогнозируемого — вместо запланированных 70 человек сюда ежедневно обращаются 110 жителей.

Светлана Филиппова рассказала о ближайших планах по строительству медицинских учреждений в городе. В 2025 году в Екатеринбурге откроются две новые детские больницы — №15 в районе Уралмаша и №9 на улице Готвальда. Кроме того, в Минздраве России рассматривают проект строительства семи новых поликлиник, включая четыре детские, с реализацией в период с 2026 по 2030 год.