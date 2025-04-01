Беременным детям в Кузбассе будут выплачивать 100 тысяч рублей

Еще один российский регион будет приплачивать беременным школьницам – к Орловской и Брянской областям присоединился Кузбасс. Постановлением правительства региона беременные девочки будут получать единовременную выплату в 100 тыс. руб., документ опубликован на сайте администрации региона.

Также выплату получат студентки колледжей и вузов. Примечательно, что срок беременности у школьницы для получения пособия должен быть не менее 22 недель, а обучение она должна проходить только очное.

В постановлении указано, что за несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.