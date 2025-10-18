18 Октября 2025
в россии
Общество Самарская область
Фото: Накануне.RU

В Самарской области вдвое сократят выплаты беременным школьницам

Правительство Самарской области с 1 января 2026 г. вдвое уменьшит единовременную выплату для беременных студенток и школьниц, обучающихся на очной форме.

Сумма выплаты за постановку на учёт по беременности будет уменьшена с 200 до 100 тыс. руб. Документ опубликован на портале правовой информации.

Весной депутат Госдумы из Тюменской области Ксения Горячева из партии "Новые люди" раскритиковала выплаты беременным школьницам из-за "нормализации подростковой беременности". Она заявила, что не нужно "использовать детскую наивность как способ поправить демографическую статистику".

"Выплаты школьницам за беременность, реалити-шоу и игры про "залёт в 16", разговоры о запретах на аборты и контрацептивы, возвращение школьных дискотек, чтобы было место, где "строить отношения". Всё это больше похоже не на заботу о будущем, а на нормализацию подростковой беременности. Когда ребёнок рожает ребёнка, это не героизм, а трагедия", – указала депутат.

Теги: Самарская область, беременные


