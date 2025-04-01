Т-Банк оштрафован за рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк. Причина – распространение ненадлежащей рекламы.

В своем мобильном приложении организация предлагала купить зимние шины компании-партнёра с кэшбэком в 10%. На баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство.

Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей, выдало предписание о прекращении нарушения и назначило банку административный штраф за её размещение, сообщает ФАС. Сумма не названа.