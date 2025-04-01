Правительство обсудило запрет езды на электросамокатах по тротуарам

В правительстве РФ прошло совещание по ужесточению правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет РБК.

По информации источников, обсуждался вопрос запрета езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. В качестве альтернативы власти предлагают ввести приоритет движения для них по велодорожке, правому краю дороги, причем в последнем случае могут обязать носить шлемы.

Также среди корректировок был пункт о пересмотре классификации электротранспорта. Так, предлагается относить электровелосипеды мощностью больше 250 Вт к мопедам, требующим получения прав.

Проект поправок должен быть доработан и отправлен на рассмотрение не позднее 2 апреля.

Ранее в Госдуму поступили предложения Следственного комитета о введении дополнительной подкатегории транспорта, включающей электросамокаты. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он заявил, что Следственный комитет предложил уточнить термин "транспортное средство" и распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ.

Ведомство также внесло предложение о дополнении категории транспортных средств подкатегорией "М1" и включении в нее СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. Право на управление транспортом подкатегории "М1" планируется предоставлять лицам, достигшим 16-летнего возраста.