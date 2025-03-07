В Каменске-Уральском найден пятый фигурант дела о похищениях людей

Силовики нашли нового фигуранта громкого дела о похищениях людей и пытках в автомойке в Каменске-Уральском. Установлен еще один преступный эпизод.

Напомним, автомойка на Карла Маркса приобрела печальную известность после того, как в январе нынешнего года там пытали девушек. Когда история получила огласку, были задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу.

Позже вскрылся новый эпизод: 2 декабря прошлого года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний житель города похитили юношу и девушку. Их против воли забрали из квартиры и переместили в автомойку на Карла Маркса. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело, а 19-летний фигурант арестован по решению суда.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, выявлен очередной эпизод и новый фигурант громкого дела. Так, в ночь на 1 августа 2023 года 20-летний молодой человек с сообщниками похитили другого молодого жителя Каменска-Уральского. Применив к последнему физическое насилие, его поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении от одного из домов по проспекту Победы. Затем жертве выдвинули требования имущественного характера, после чего отпустили.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, с заявлением к правоохранителям по данному поводу пострадавший не обращался.

"Однако на днях, узнав о том, что к уголовной ответственности привлекается группа предполагаемых похитителей людей в Каменске-Уральском, принял решение сообщить о своей ситуации органам правоохраны. Сотрудники уголовного розыска полиции принимают меры к установлению очевидцев совершения вновь выявленного преступления. Проводятся иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Фигуранты продолжают проверяться на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений", - отметил полковник Горелых.

20-летний фигурант уже заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, из корыстных побуждений".

Как уточнили в СК, на данный момент установлено уже пятеро причастных к серии похищений людей в Каменске-Уральском и другим преступлениям. Расследование находится на контроле руководства СК России по Свердловской области.

На этой неделе ситуация обсуждалась на шоу "Пусть говорят", после чего ей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.