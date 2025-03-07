На Средний Урал привезли первую крупную партию турецкой клубники

Первую крупную партию клубники из Турции привезли на Средний Урал. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как уточнили в ведомстве, в Свердловскую область импортировали 10 тонн турецкой ягоды на 8 млн рублей. Таможенники оформили ее ввоз.

"Это первая партия клубники, поступившая из Турции. Также в число поставщиков клубники входит Египет: так, в феврале из этой страны в Екатеринбург доставили 4 тонны на 2 млн рублей", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, в 2023 году таможня не пустила в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана.