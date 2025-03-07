07 Марта 2025
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Фото:instagram.com/volochkova_art

Для соучастников хищения у Волочковой запросили сроки до 20 лет

Гособвинение просит приговорить фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере - руководителей брокерской компании QBF - к срокам от 14 до 20 лет. Они обвиняются в хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой, сообщает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемые предлагали состоятельным клиентам доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода, после чего их денежные средства похищались. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Напомним, о том, что Волочкову мошенники обманули на 1,7 млн рублей, стало известно в 2021 году. Артистка вложила свои деньги в финансовую пирамиду QBF. Сообщалось, что в деле насчитывается около 500 потерпевших, но следствие считает, что в реальности их минимум вдвое больше. Как писал "Коммерсантъ", среди прочих свои деньги предполагаемым мошенникам отдали и несколько десятков VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. В отличие от Волочковой, они по разным причинам не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевшего.

Также сообщалось, что добраться до предполагаемого бенефициара пирамиды Романа Шпакова правоохранительным органам пока не удалось. По некоторым данным, он находится в ОАЭ.

На скамье подсудимых - генеральный директор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. Вины они не признают.

Теги: волочкова, хищение, финансовая пирамида, прокурор


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