19 Ноября 2021
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Происшествия Москва
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Волочкову на 1,7 млн рублей обманула финансовая пирамида

Бывшую балерину Анастасию Волочкову мошенники обманули на 1,7 млн руб. Артистка вложила свои деньги в финансовую пирамиду QBF. Сейчас по уголовному делу в отношении владельцев и руководства компании насчитывается около 500 потерпевших, но следствие считает, что в реальности их минимум вдвое больше. По данным "Коммерсанта", среди прочих свои деньги предполагаемым мошенникам отдали и несколько десятков VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. В отличие от Волочковой, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевшего.

Волочкова рассказала, что, поддавшись уговорам мошенников, вложила в финансовую пирамиду 3 млн руб. в прошлом году. В отличие от сотен других пострадавших, артистка успела вернуть себе часть вложенных средств и даже прибыль от вклада в размере 150 тыс. руб. Но затем сотрудники компании начали откладывать выплату остатка под различными предлогами. В какой-то момент и вовсе перестали выходить на связь.

Добраться до предполагаемого бенефициара пирамиды Романа Шпакова Волочковой и правоохранительным органам пока не удалось. По некоторым данным, он находится в ОАЭ. Зато задержаны соучредитель, юрист и директор филиальной сети компании.

Как полагают в правоохранительных органах, под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб.



Теги: анастасия волочкова, финансовая пирамида, qbf, мошенничество



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