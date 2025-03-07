Минэкономразвития раскритиковало инициативу "о российской полке"

Министерство экономического развития России раскритиковало последнюю версию проекта закона "о российской полке".

Ведомству не понравилась формулировка основного понятия, какую продукцию можно отнести к отечественной. По мнению авторов инициативы, в данную категорию должны входить товары, которые изготавливают в РФ, причем отечественные акционеры, неподконтрольные иностранцам.

Предлагаемые нормы конфликтуют с уже действующим регулированием, считает Минэк. Так, например, в России и в целом в ЕАЭС уже используют декларации или сертификаты о происхождении продукции, в которых фиксируют место ее производства. Такие документы необходимы для того, чтобы снижать или обнулять компаниям ввозные пошлины в том случае, если между странами-поставщиками есть режимы преференций.

Кроме того, законопроект рискует ограничить в правах иностранных обладателей товарных знаков, которые развернули в стране производство полного цикла. Поэтому в случае принятия проекта "о российской полке" отечественным изготовителям придется тратить силы и финансы на регистрацию своих брендов в Роспатенте.

Минпромторг подготовил обновленную версию законопроекта, и предложило его рассмотреть коллегам, сообщают "Известия".

Старая версия предполагала обязательное отведение товарам каждой группы минимальной доли на полках и приоритетную выдачу при интернет-запросах. Под новое регулирование могут попасть как непроводольственные, так и продовольственные товары.