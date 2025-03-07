Льготную семейную ипотеку могут расширить на вторичное жилье

В России необходимо расширить льготное ипотечное семейное кредитование на вторичное жилье.

Как сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, такую ипотеку нужно распространять на все семьи с детьми. Парламентарий указал, на Госсовете по демографии в декабре прошлого года позицию партии поддержал глава государства Владимир Путин.

Также Миронов высказался за ввод нового механизма поддержки, который способен кардинально развернуть демографическую ситуацию. "Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается", - указал депутат. Он считает, что такая инициатива позволит повысить рождаемость в полтора-три раза.

"Несколько лет назад наш соратник, возглавлявший один из районов Оренбуржья, ввел эту меру за счет местного бюджета. Рождаемость увеличилась втрое", - отметил Миронов, сообщает РИА "Новости".

Ранее ставало известно, что семья, состоящая из двух работающих взрослых и двух детей, не может себе позволить ипотеку по рыночной ставке в 83 из 85 регионов.