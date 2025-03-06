Лавров: Макрон может позвонить Путину в любое время

Заявление Эммануэля Макрона про отношения России и Украины было нервозным и весьма пространным. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой, пишет РИА Новости

"Макрон, как я понимаю, вчера в своем пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины", - сказал Лавров

Как пишет ТАСС, дипломат отметил, что у президента Франции есть возможность позвонить российскому лидеру. А обвинения в подготовке РФ войны против Европы являются чушью.

Лавров отметил, что Макрон в агрессивной манере продолжает дело Наполеона и не показывет свои истинные намерения.

Сегодня в Госдуме президента Франции также предостерегли от судьбы Наполеона.

"Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены – об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать", - сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее лидер Франции выступил против перемирия на Украине. Как сообщает Le Figaro, по его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины". По словам президента, "Россия стала угрозой для Франции и Европы".