Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж продолжит предоставлять разведданные Украине на фоне паузы в их передаче Киеву Вашингтоном.

По его словам, разведка Франции суверенна, и много времени ушло на ее укрепление в последние годы. "Но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей", - цитирует Лекорню РИА Новости.

"Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - сказал министр.

Ранее о том, что США приостановили обмен разведданными с Украиной, сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Также стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу". Военная техника, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.