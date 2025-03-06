06 Марта 2025
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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Масштабную коррупционную схему выявили в краснодарском военном госпитале

Дело о коррупции завели в одном из ключевых медицинских учреждений Министерства обороны РФ в Краснодаре. Как пишет Коммерсант, руководство 419-го военного госпиталя за деньги выдавало справки с фиктивными диагнозами. Таким образом, граждане избегали службы или получали выплаты незаконно. В деле фигурируют 12 человек. В их числе - высокопоставленные сотрудники госпиталя и офицеры. Им инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В числе подозреваемых - начальник госпиталя, его заместитель по медицинской части и начальник ведомственной поликлиники.

Также под следствием пять военнослужащих (от рядового до младшего сержанта). Их обвиняют в даче взяток. По версии следствия, посредниками выступали два гражданских лица, один военнослужащий и старшая медсестра одного из отделений госпиталя. Часть из них находится под стражей. Под домашний арест их не отпускают.

Следствие выясняет, насколько длительное время могла функционировать эта схема и какие суммы взяток фигурируют в деле.

Отметим, ранее глава СК России Александр Бастрыкин рассказывал о схожих случаях. Российские офицеры похитили более 240 миллионов рублей, сымитировав ранения 45 военнослужащих. В другом эпизоде военный медик вживлял осколки боеприпасов, чтобы сымитировать травмы. В схеме также были замешаны двое вышестоящих должностных лиц. Медик проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты. Таким образом фигуранты похитили более 12 миллионов рублей.

Теги: коррупция, госпиталь, минобороны, взятка


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