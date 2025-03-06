В России зафиксировали рекордный приток мигрантов

По итогам прошлого года миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек.

Как говорится в отчете Росстата, миграционный прирост на 95,4% компенсировал естественную убыль населения. Ранее подобный миграционный прирост фиксировался в 1995 году - 599 тыс. человек.

На опубликованные показатели повлиял новый метод сбора и обработки информации Росстатом, который в 2011 году перешел на текущую методологию учета мигрантов, а также новый порядок передачи данных из Министерства внутренних дел РФ — с 2024 года они передаются в Росстат в электронном формате на ежедневной основе, сообщает РБК.

4 марта министр экономического развития России Максим Решетников сказал, что стране для её развития нужны мигранты из других стран. В пример он привёл Мьянму.