Из кранов жителей уральского города пошла зеленая вода

Из кранов жителей уральского города Верхотурье неожиданно пошла вода зеленого цвета. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 5 марта, жители Верхотурья внезапно обнаружили, что из системы водоснабжения им подается зеленая вода. Сейчас ведомство проверяет соблюдение санитарных норм при подаче воды по показателю "цветность".

Речь может идти об обеспечении коммунальными ресурсами ненадлежащего качества. Если нарушения подтвердятся, прокуратура обязательно проконтролирует, чтобы уральцам сделали перерасчет за некачественно оказанную услугу.