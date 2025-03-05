Суд приговорил экс-военного представителя завода "Телта" Андрея Лукина к 8,5 годам колонии строгого режима

Судья Пермского гарнизонного военного суда Никита Трифонов приговорил бывшего военного представителя телефонного завода "Телта" Андрея Лукина к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 13,76 млн рублей, сообщает Properm.ru.

Также Лукина лишили звания "подполковник запаса" и запретили занимать руководящие должности на семь лет. По решению суда он должен возместить государству 6,88 млн рублей полученной суммы взятки.

Вчера в прениях сторон прокурор Александр Сладков попросил назначить Лукину 9 лет колонии строгого режима и штраф в 34,409 млн рублей, квалифицировать преступление как взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и лишить звания подполковник запаса.

Адвокаты и сам осужденный в последнем слове просили переквалифицировать состав преступления в мошенничество. Они утверждали, что у начальника приемки не было возможности повлиять на приемку поставляемых по госконтрактам телефонных аппаратов.

Андрей Лукин в последнем слове заявил, что контроль качества продукции — главная задача военной приемки.

"Изготовленная и принятая при моем участии продукция безотказно функционирует на сетях связи силовых структур и во всех ведомствах Российской федерации, в том числе высших должностных лиц", — заявил Лукин.

Напомним, по данным следствия, начальник военной приемки Андрей Лукин потребовал от руководства взятку за общее покровительство. В 2016 году — 600 тыс. руб., в 2017-м — 1 млн руб. В 2022 году аппетиты обвиняемого выросли до 1,3 млн руб, в 2023 — до 1,5 млн руб. Всего с 1 января 2016 года по 17 октября 2023 года "Телта" выплатила Лукину свыше 6,8 млн руб.

Добавим также, что ранее сообщалось о завершении следствия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. По данным следствия, в 2016-21 гг. Морозов, Высоков и Гришина исполняли госконтракт на 1,4 млрд руб. по гособоронзаказу. Речь шла о поставке устройств связи для нужд Минобороны России. Через завышение себестоимости продукции они похитили 48 млн руб., которые распределили между собой.

В январе Главное военное следственное управление СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении начальника главного управления связи – заместителя начальника генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд руб. В этот период Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн руб. за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.