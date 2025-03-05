05 Марта 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Официально: в 10 класс пустят не всех школьников

Поправки, внесенные в законопроект о двух ОГЭ ко второму чтению, подразумевают, что ОГЭ станет фильтром при переходе в 10 класс. Такой текст опубликован на сайте Госдумы, сегодня законопроект будет рассмотрен во втором чтении.
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Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов отмечает, что именно в этом будет главный вред нового закона. Он придает основному экзамену (ОГЭ) статус ЕГЭ со всеми вытекающими последствиями. И становится отсеивающим фильтром.

"Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования... осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)", - говорится в законопроекте.

"Примите к сведению: в десятый класс отныне - только "на основании индивидуального отбора" по ОГЭ. Правила такого отбора установят в вашем регионе. И это не сепаратизм, а "единое образовательное пространство. Законопроект будет работать на усиление сепаратистских настроений, на подрыв целостности страны. Но главное, он добьет основное общее образование", - уверен эксперт.

Депутаты считают, что он направлен на предоставление дополнительных возможностей тем, кто хочет учиться в колледжах. Он ограничивает прием на бюджетные места выпускников из других регионов. Региональные власти вправе установить перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и поступления в учреждения СПО в 2025 году в пяти регионах: Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Позже в список включили еще семь регионов: Нижегородская, Липецкая, Саратовская области, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий АО, Камчатка и Кузбасс.

Теги: огэ, школа, экзамены, образование, выпускники


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