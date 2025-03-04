Решетников: России нужны мигранты из… Мьянмы

Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что стране для её развития нужны мигранты. В пример он привёл Мьянму.

Выступая в Госдуме, политик сообщил, что все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. России надо не зацикливаться на "традиционных" для этой темы странах, а смотреть в другие стороны – в мире очень много государств, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Министр привёл в пример Мьянму.

"При численности населения 55 млн человек экспортируют трудовых ресурсов 6 млн человек. Мы тоже это с ними обсуждаем", - цитирует ТАСС Решетникова.

В это же время силовики в России рапортуют о борьбе с нелегальной миграцией и росте количества депортированных лиц. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну. После его резких высказываний Госдума приняла целый ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Миграционное законодательство также ужесточили после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".