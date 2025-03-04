За передачу СБУ данных о военном объекте арестовали мужчину в Воронеже

33-летнего россиянина задержала ФСБ в Воронеже по подозрению в госизмене. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.

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Мужчина передавал Службе безопасности Украины информацию о работе военного объекта.

"В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин РФ 1991 года рождения", - сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, в 2024 году он по своей инициативе установил контакт с представителем службы безопасности Украины, желая заработать. В иностранного мессенджере «он передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ".

Следственным отделом УФСБ по Ленинградскому военному округу возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Следствие продолжается.

Накануне сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро.

По данным ведомства, ликвидированный мужчина был гражданином РФ, уроженцем одной из стран центральной Азии. Он планировал совершить подрыв самодельных взрывных устройств "в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена". Для этого мужчина провел разведку и приобрел необходимые компоненты. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в террористическую организацию.