04 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Правительстве выступили против наказания за превышение средней скорости

В Правительстве России выступили против наказания водителей за превышение средней скорости. Основанием сочли отсутствие в ПДД понятия средней скорости. Такой стала реакция кабмина на предложение депутатов двух регионов, Вологодской области и Ямала, ввести такую меру ответственности.

На Ямале создали проект федерального закона о проведении регионального эксперимента по контролю средней скорости. Речь идёт о подготовке порядка определения времени и места нарушения, а также другие технические детали. Похожий документ предложил минтранс Вологодской области. Эксперимент хотят провести до конца 2026 г. на региональных участках трасс протяженностью не более 200 км без проведения дорожных работ. За превышение средней скорости здесь будут выносить штрафы, говорится в пояснительной записке. Водителей предупредят об этом информационными щитами.

Оба документа направлены в Правительство для оценки. Как стало известно "Ъ", правительственная комиссия не поддержала идею эксперимента в ЯНАО. В проекте заключения говорится, что действующие правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований её соблюдения.

Идея этих регионов не нова. Ранее Министерство транспорта предложило ввести в правила дорожного движения термин "средняя скорость" и штрафовать за её нарушение. В ведомстве заявляли, что введение понятия средней скорости позволит уточнить требования к размещению камер фотовидеофиксации. Отмечалось, что точечная фиксация не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог.

Теги: ПДД, средняя скорость, штраф, Правительство


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Ранее 12.12.2023 00:00 Мск МВД России против штрафов за превышение средней скорости
Ранее 21.08.2023 12:04 Мск Водителям могут запретить превышать среднюю скорость движения
Ранее 03.08.2023 02:02 Мск СМИ: власти намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости
Ранее 23.09.2021 11:23 Мск ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

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