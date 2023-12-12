МВД России против штрафов за превышение средней скорости

Министерство внутренних дел России выступает "категорически" против того, чтобы штрафовать за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости.

Как сообщила в Telegram представитель МВД РФ Ирина Волк, министерство категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации "средней скорости", а также временных ограничений на информационных табло и знаках.

Ранее Министерство транспорта предложило ввести в правила дорожного движения термин "средняя скорость" и штрафовать за ее нарушение. В ведомстве заявили, что введение понятия средней скорости позволит уточнить требования к размещению камер фотовидеофиксации. Отмечалось, что точечная фиксация не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог.