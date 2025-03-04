Испугались? Рада по-английски заявила, что поддерживает мирные инициативы Трампа

Верховная рада Украины приветствует мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Специальное заявление об этом сделало руководство Рады, оно опубликовано на англоязычной версии сайта украинского парамента.

Там сказано, что украинцы желают мира больше, чем кто-либо в мире, а "личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение". Более того, Рада "приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса", а также "подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых".

Фактически руководство Рады выступило против упрямой позиции Зеленского, который настаивает на том, что надо продолжать воевать, пока ему не дадут необходимые гарантии безопасности, и только после этого можно заключать мирные соглашения.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак тоже уже обещает, что Украина подпишет сделку по минералам. Об этом заявил члена Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик. Он имел долгий телефонный разговор с Ермаком, и тот пообещал подписать соглашение в кратчайшие сроки.

Да и сам Зеленский после резкой критики со стороны Трампа, который сказал, что тот не хочет мира, записал ролик, заверив, что он очень хочет мира. А также опубликовал пост на английском языке, в котором дважды призвал как можно скорее добиться мира.

"Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить ***** и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", – написал он.

При этом в его словах, в отличие от руководства Рады, есть недосказанность в отношении к мирным инициативам Трампа. До самого последнего времени он настаивал, что сначала ему нужны гарантии безопасности, а только потом переговоры. Ближайшие дни должны прояснить ситуацию.