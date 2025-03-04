Миронов: Какая демография, когда опека отбирает детей из-за тесного жилья?

Очередная возмутительная история об отобрании детей у многодетной матери произошла в России, на этот раз - в Приморье. У женщины изъяли пятерых детей по причине малой жилплощади. Лидер СРЗП Сергей Миронов уверен, что это на корню губит демографию.

Работники опеки говорят, что детей надо забрать до улучшения жилищных условий. Но где многодетным взять столько денег? С одной стороны, власти призывают к многодетности, с другой – руками опеки наказывают за многодетность.

"Сколько еще таких семей? Раньше им могли по-хамски сказать, что "государство вас рожать не просило". Теперь просит, но все равно до последнего остается в сторонке. Вручить раз в год ключи от квартиры многодетной семье (да еще из недавних мигрантов, как было в подмосковных Мытищах) – это не демография. Призывать людей "просто рожать" в никуда – тоже", – написал Миронов.

Он уверен, что маткапитал должен возрастать с каждым ребенком, а государство должно закрывать часть ипотеки, – тогда это будет настоящая поддержка.

В таких историях, как в Приморье, просемейные организации и эксперты всегда отмечают: почему государство финансово не помогает семьям с улучшением условий их жизни, но на содержание детей в детских домах деньги есть всегда?