В Екатеринбурге девушка выманила более 23 млн рублей на несуществующего ребенка

Молодая жительница Екатеринбурга похитила десятки миллионов рублей под предлогом рождения ребенка и его содержания. Теперь мошенницу ждет суд.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась девушка 2000 года рождения. Все началось с того, что она ввела мужчину в заблуждение насчет своей беременности. Аферистка заставляла его передавать ей деньги "на поддержание своего здоровья и здоровья будущего ребенка".

Затем, с июня 2023 по июль 2024 года, девушка требовала деньги якобы на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг. Также ей нужно было заплатить "за улучшение жилищных условий для проживания их с ребенком". Никакого младенца при этом не существовало.

В дальнейшем она и вовсе сообщила мужчине ложные сведения о "болезни их общего ребенка". Для достоверности мошенница отправляла ему фото неизвестного ребенка в реанимационном отделении больницы, которые заранее закачала на телефон. В результате "отцу" был причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.

В итоге махинации вскрылись. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд уральской столицы.