В Екатеринбурге открыли школу на Советской площадью 22 тысячи "квадратов"

В Екатеринбурге открылась новая школа №314 на улице Советской. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", первыми ее увидели организаторы и участники Уральского образовательного форума, который прошел на площадке школы 28 и 29 марта.

В их числе – председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, замгубернатора Свердловской области Павел Креков, министр образования региона Светлана Тренихина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Экскурсию для почетных гостей по школе провели ее директор Елена Белова и глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

"Школа построена по концессии: это значит, что наше участие – не только в ее строительстве, но и в финансировании, проектировании, и даже эксплуатации и организации дополнительного образования. Совместно с правительством области мы долго готовились к реализации концессий по школе, и сегодня видим, что опыт удался: благодаря партнерству государства и бизнеса удалось быстро реализовать самые продвинутые технологические решения, при этом сэкономить и время, и деньги, а главное – обеспечить, чтобы все примененные новации эффективно использовались в образовательном процессе", - отметил Валерий Ананьев.

Здание общей площадью 22 тысячи квадратных метров по максимуму укомплектовано современными технологиями и оборудованием. Мультимедийной аппаратурой оснащен актовый зал на 450 мест, студия звукозаписи, библиотечный центр, а в кабинете астрономии для проекции звездного неба предусмотрен четырехметровый купол. Также в школе оборудован медицинский блок с прививочным кабинетом.

"Инфраструктура школы позволит организовать комфортный учебный процесс для всех учеников. Это и доступная среда для маломобильных групп, и разделение потоков учащихся. Уже на входе средние и младшие классы расходятся в разные стороны через раздельные турникеты. В блоках начальной и средней школы предусмотрены свои спортивные залы с раздевалками и душевыми, рекреациями и зонами отдыха. Благодаря дополнительным выходам в закрытый внутренний двор, часть уроков учителя смогут проводить на свежем воздухе", - рассказала директор МАОУ СОШ №314 Елена Белова.

Для "Атомстройкомплекса" это вторая школа, построенная по концессии – первой стала школа №41 на ВИЗе. По условиям соглашения компания еще пять лет осуществляет техническую эксплуатацию таких школ, для этого в структуре "Атомстройкомплекса" учреждена специализированная управляющая компания "Формула". Концессионер также организовывает внеурочную деятельность – приглашает крупных операторов дополнительного образования, которые охотно пользуются качественной инфраструктурой и оборудованием.

"После уроков помещения школы будут задействованы для спортивных, развивающих секций и кружков, а также проведения различных мероприятий. Например, актовый зал с гримерками и костюмерной позволяет ставить настоящие спектакли, большой спортивный зал и два малых зала соответствует уровню городских и областных соревнований. Мы продолжим реализацию стартовавшего в школе №41 проекта "Продленка" совместно с фондом "Солнечные дети" для детей с ОВЗ, он пользуется популярностью у родителей: это и адаптивная физическая культура, и общение. Запланированы и новые проекты: спортивно-развлекательные перемены для учеников, различные мастер-классы для всех жителей", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Почетные гости высоко оценили новую школу и ее возможности.

"Екатеринбург – это образовательное сердце региона. В новой школе будет удобно работать, комфортно учиться. Она формирует вокруг себя особое досуговое, культурное, спортивное пространство, ту самую современную городскую среду, которая определяет качество жизни людей, и станет настоящим центром знаний и творчества", - отметил Павел Креков.

В этом учебном году здесь будут обучаться только начальные классы, а со следующего укомплектуют средние и старшие классы. Проектная вместимость школы – 1500 учеников.