Трамп не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп несколько смягчил свою риторику в отношении российского коллеги и допустил возможность переговоров, а также отметив, что "определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины" на российскую нефть.

Накануне в комментарии NBC Трамп заявил, что он был "взбешен" и "очень зол" на Владимира Путина за то, что что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского как партнера по переговорам, и пригрозил обложить вторичными санкциями всю российскую нефть.

Позже, общаясь с журналистами, президент США смягчил свою позицию относительно возможных санкций, указав на некоторую возможность для переговоров. Это, кстати, уже чуть замедлило начавшийся рост цен на нефть на азиатских рынках.

"Я бы определенно не хотел вводить вторичные пошлины для России", — заявил Трамп журналистам, добавив, что он "разочарован" некоторыми недавними комментариями Путина о Зеленском. "Он должен был заключить с ним сделку, нравится он вам или нет. Так что я был этим недоволен. Но я думаю, что он будет хорошим", - сказал Трамп.

В то же время Трамп продолжил оказывать давление на Зеленского, требуя от него согласия на сделку по редкоземельным металлам: "Он [Зеленский] пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы — большие, большие проблемы".