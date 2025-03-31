В Совбезе увидели риски появления в России анклавов мигрантов

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин полагает, что есть риски появления в России анклавов мигрантов. В таких структурах есть проблемы с действием в полном объёме российских законов.

Образование анклавов связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан – преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности. Там фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки.

"Это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", - сказал РИА Новости Гребёнкин.

Ранее схожее мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: он счёл, что из семей мигрантов в России формируются этнические анклавы, в которых может распространиться экстремистская идеология. Он отметил, что длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу.

"Ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

Это происходит, если иностранные граждане нигде не работают, не обучаются и не соблюдают нормы российского законодательства, добавил зампред Совбеза.