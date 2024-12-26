Медведев: Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма

Из семей мигрантов в России формируются этнические анклавы, в которых может распространиться экстремистская идеология, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу.

"Ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства. Это происходит, если иностранные граждане нигде не работают, не обучаются и не соблюдают нормы российского законодательства, добавил зампред Совбеза.

"Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал пересмотреть государственную миграционную политику в сторону ужесточения и «не организовывать кишлаки внутри наших городов".

По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию только по приглашению и под ответственность работодателя, а к людям, которые хотят стать гражданами страны, должны предъявляться максимально жесткие требования.