ВСУ атаковали и Брянскую и Калужскую области
66 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь, сообщает Telegram-канал Министерства обороны
Из них один БПЛА – над Курской областью, 24 – над Калужской. Больше всего БПЛА сбили над территорией Брянской области – 41.
Как пишет SHOT, жители Курской области слышали громкие взрывы в небе над Шайковкой. Предварительно, сработала система ПВО. В посёлке находится аэродром. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
28 марта киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По информации министерства обороны, утром был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
Утром 28 марта в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.