ВСУ атаковали и Брянскую и Калужскую области

66 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь, сообщает Telegram-канал Министерства обороны

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Из них один БПЛА – над Курской областью, 24 – над Калужской. Больше всего БПЛА сбили над территорией Брянской области – 41.

Как пишет SHOT, жители Курской области слышали громкие взрывы в небе над Шайковкой. Предварительно, сработала система ПВО. В посёлке находится аэродром. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

28 марта киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По информации министерства обороны, утром был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

Утром 28 марта в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.