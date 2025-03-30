Следователи СК России установили новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области

Следователями СК России установлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области. Сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию России, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством.

По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародерство).

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.