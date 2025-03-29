"Температура неделями, кашель с кровью". Роспотребнадзор проверит информацию о распространении нового вируса

Информацию о распространении неизвестного вируса взял на контроль Роспотребнадзор.

Ранее Shot распространил сведения о неком новом вирусе, который врачи диагностируют как "острую инфекцию верхних дыхательных путей неуточненную — ОРВИ". Заболевшие, по данным канала, неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп. "Симптомы у заболевших одинаковые: всё начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус "срубает" и невозможно встать с кровати. В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слёз", - говорится в сообщении канала.

В Роспотребнадзоре сообщили, что взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом. В администрации Telegram-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.