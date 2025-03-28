Песков: подразделения ВСУ не слушают приказы руководства Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из-под контроля. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут Известия. Они не слушаются приказов командования и продолжают наносить удары по энергообъектам РФ.

Сегодня стало известно, что киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в Минобороны России, утром был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

После этого член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал российские войска атаковать Украину в тройном масштабе. По его словам, главное – атаковать объекты коммуникаций на Украине.