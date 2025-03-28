28 Марта 2025
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Киев "попал": генерал призвал увеличить атаки на Украину в три раза

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал российские войска атаковать Украину в тройном масштабе. Это связано с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Генерал отметил, что главное – атаковать объекты коммуникаций на Украине. По мнению Соболева, поставки HIMARS и ATACMS противнику необходимо прекратить. Он подчеркнул, что Киев своими действиями нарушает все договоренности.

"Нужно наносить удары в двойном-тройном масштабе по объектам на коммуникациях, через которые поставляются вот эти всякие HIMARS, всякие ATACMS, которые и наносят удары по нашим энергетическим объектам. Чтобы их в принципе не было. Должна, в том числе, разведка сработать, когда они непосредственно пребывают на Украину", — сказал Соболев.

Сегодня киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили в Минобороны России. По информации министерства, утром был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

Утром 28 марта в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

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